A 95ª edição dos Seis Dias Internacionais de Enduro (ISDE) vai realizar-se em Rivanazzano Terme, no norte da Itália, entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro. Ainda faltam vários meses para a competição mas já arrancaram os preparativos. O país tem uma longa história no Enduro, tendo celebrado pela última vez o ISDE em 2013, na ilha da Sardenha.

Durante a semana da corrida do próximo ano, o aeródromo de Rivanazzano Terme tornar-se-á o centro deste emblemático evento desportivo. As suas instalações oferecerão todas as comodidades aos organizadores e aos media de todo o mundo, enquanto a própria pista proporcionará um ambiente de trabalho espaçoso para todos os participantes. Haverá também espaço para uma área de campismo de 300 metros quadrados para acomodar tanto os participantes como os espectadores.

Os pilotos terão pela frente três rotas únicas que prometem testar até os melhores do mundo. Como já é tradição, a competição vai terminar com uma corrida de Motocross no sexto e último dia na Ottobiano Motorsport. De realçar ainda que o circuito em questão já acolheu anteriormente um evento do Campeonato do Mundo de Motocross.

Tudo indica que a Itália está a preparar uma edição inesquecível para o ISDE de 2020 e o Presidente da Federação Italiana de Motociclismo, Giovanni Copioli, está entusiasmado por receber esta competição no próximo ano.

Já o Presidente da FIM Jorge Viegas fez um agradecimento à Federação Italiana de Motociclismo, aos organizadores e a todos os envolvidos, realçando o facto de a organização desta competição ser um grande desafio a vários níveis.

Valter Carbone já se pronunciou, em nome do Comité Organizador, mostrando o quão importante é para si esta competição. “Esta é a realização de um sonho, de um projeto que tomou forma durante as corridas que temos organizado nos últimos anos. Aceitei o desafio juntamente com Giorgio Bandoli e Edoardo Zucca e faremos o nosso melhor para alcançar excelentes resultados. Quero agradecer à Federação Italiana de Motociclismo pela confiança demonstrada ao atribuir-nos esta tarefa e agradeço também às administrações e autoridades de Piemonte e da Lombardia pelo apoio desde o início deste projeto”.

Foto: FIM ISDE