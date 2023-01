Nader superou por 11 centésimos a marca exigida para assegurar a presença nos Europeus de Istambul, na primeira semana de março.

O vencedor da corrida foi o britânico George Mills, com 3.35,88, melhor marca mundial do ano.

Auriol Dongmo também esteve presente no 'meeting' de Karsluhe e esteve em bom plano no lançamento do peso, que ganhou. A atleta portuguesa atirou a 18,90 metros, mais dois centímetros que a canadiana Sarah Mitton, líder mundial do ano, e 13 que a jamaicana Danniel Thomas-Dodd.

Dongmo, que é a campeã europeia em título, também já assegurou o 'passaporte' para Istambul, a exemplo de Arialis Gandulla, Lorene Bazolo e Carlos Nascimento, nos 60 metros, Pedro Pichardo e Patrícia Mamona, no triplo e Jessica Inchude, no lançamento do peso.

Igualmente presente em Karlsruhe, Elise Veiga foi a sétima no salto em comprimento.

Venceu a campeã mundial, a sérvia Ivana Vuleta, com 6,76 metros (melhor marca mundial do ano), mais 10 centímetros que a são-tomense Agate Sousa, atleta do Benfica que reside em Portugal e é treinada por Mário Aníbal, antigo campeão de provas combinadas.

O 'meeting' de Karlsruhe, com uma lotação esgotada de 3.000 espetadores, foi a primeira etapa do World Indoor Tour Gold de 2023, que prossegue em 04 de fevereiro nos Estados Unidos, em Boston.

O atleta com mais pontos em cada disciplina de pontuação no final do Tour receberá um prémio monetário de dez mil dólares e fica com um 'wild card' para o Mundial de pista coberta de 2024, em Glasgow, Escócia.

