A marca de Isaac Nader melhora o recorde nacional que tinha quase 25 anos e que pertencia desde 07 de março de 1999 a Rui Silva, que então tinha corrido os 1.500 metros em Maebashi, no Japão, em 03.34,99 minutos.

Com uma marca que lhe garante o apuramento para os Mundiais de pista coberta, o atleta do Benfica bateu o sueco Samuel Pihlström (3.35,47 minutos), também recorde nacional da Suécia, e o francês Romain Mornet (3.37,22).

No mesmo meeting, Gerson Baldé foi sexto no salto em comprimento, com 7,82 metros, numa prova ganha pelo grego Miltiadis Tentoglou (8,09).

Salomé Afonso caiu quase após a partida da prova da milha e acabou por ser forçada a desistir.

