Nader, que ficou colocado na segunda de três séries desta primeira eliminatória, foi sexto, com o tempo de 3.35,44 minutos, numa série ganha pelo etíope Ermias Girma, em 3.35,21.

O atleta natural de Faro, de 24 anos, que se apurou com a marca de qualificação (3.31,49 minutos), segue diretamente para as meias-finais, às 21:10 locais (20:10 em Lisboa) de domingo, evitando a disputa, no sábado, de uma prova de repescagem.

Caso se apure para a final, o atleta do Benfica, estreante em Jogos Olímpicos e quarto nos Mundiais de pista coberta deste ano, que decorreram em Glasgow, disputará a corrida decisiva às 20:50 locais (19:50 em Lisboa) de terça-feira.

