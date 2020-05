A Irlanda do Norte esteve muito próxima de voltar a receber o Campeonato do Mundo de Ralis. O antigo Secretário de Estado da Irlanda do Norte, Julian Smith, esteve perante o Comité de Assuntos da Irlanda do Norte e falou neste assunto.

O promotor do WRC, Oliver Ciesla, já tinha mostrado o seu desejo que o Rally GB saísse do País de Gales e fosse para Belfast, num sistema de rotatividade entre os dois – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

No mês passado, o Turismo da Irlanda do Norte não aprovou os 2 milhões de libras (cerca de 2.26 milhões de euros) necessários para trazer o WRC de volta. Apesar de reconhecer a herança motorizada do país, a conclusão foi que: “não representaria o melhor interesse de momento”.

Mesmo assim, o trabalho pode continuar a ser efetuado para que o Rally GB tenha como base Belfast. Perante os pilotos do atual mundial de ralis, Elfyn Evans (Toyota Gazoo Racing) mostrou o seu contentamento perante um regresso: “Seria uma grande adição ao WRC. As estradas são únicas e não têm nada de parecido com o Campeonato Irlandês de Asfalto. Quando corri na Irlanda, havia sempre muita gente na estrada.”

Também o antigo Secretário de Estado apoia o retorno ao WRC: “A Irlanda do Norte é um destino muito atrativo para os turistas. Acho que já demonstramos a possibilidade de receber grandes eventos, como o golfe (Open Championship) e eu encorajaria as pessoas a lutarem por mais (WRC). São estes eventos que atraem pessoas às ilhas. Depois desta crise (pandemia COVID-19) temos de abrir a Irlanda do Norte.”