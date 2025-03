No Estádio Azadi, em Teerão, o golo inaugural foi marcado durante o longo período de compensação do primeiro tempo, pelo avançado Sardar Azmoun (45+27), ex-jogador da Roma e Bayer Leverkusen.

Mohammad Mohebi foi o autor do tento que permitiu aos iranianos ampliarem a vantagem, quando decorria o minuto 70.

Com este triunfo, o Irão passa a contabilizar 19 pontos na liderança da 'poule', contra os 16 do segundo posicionado Uzbequistão, que também está bem encaminhado para seguir os passos dos iranianos, enquanto a seleção de Paulo Bento é terceira, com 10, quando faltam disputar três jornadas.

O Irão é o segundo país a garantir o 'passaporte' para Mundial2026, no mesmo dia em que o Japão, com o sportinguista Morita a titular, ultrapassou o Bahrain (2-0), na sétima jornada do Grupo C, rumo à fase final que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.

Em seis participações em Mundiais, os iranianos nunca foram além da fase de grupos, as últimas três, no Qatar (2022), na Rússia (2018) e em Brasil (2014), com o português Carlos Queiroz ao leme.

Na próxima jornada, agendada para terça-feira, a seleção comandada por Paulo Bento defronta a Coreia do Norte, com as duas derradeiras rondas a disputarem-se em 05 e 10 de junho, diante do Uzbequistão e Quirguistão, respetivamente.

