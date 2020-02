Internacional de Itália: Tim Gajser conquista título Mantova foi o palco da derradeira jornada do Internacional de Itália de Motocross. Tim Gajser, campeão do mundo de MXGP, levou consigo os 110 mil euros atribuídos ao vencedor deste campeonato! desporto MotoSport desporto/internacional-de-italia-tim-gajser-conquista-_5e41d298ec64cc12b38abbf3





Mantova foi o palco da derradeira jornada do Internacional de Itália de Motocross. Tim Gajser, campeão do mundo de MXGP, levou consigo os 110 mil euros atribuídos ao vencedor deste campeonato!

Na manga de MX1, assistimos ao primeiro duelo do ano entre Tim Gajser e Antonio Cairoli. O esloveno foi o mais rápido a sair da grelha mas o siciliano rodou sempre próximo do piloto da Honda, apenas perdendo o contacto na fase final da corrida. Ivo Monticelli subiu ao degrau mais baixo do pódio. No campeonato desta cilindrada, Gajser venceu na frente de Mitchell Evans e Arminas Jasikonis.

Na manga da classe MX2, Andrea Adamo arrancou na frente e tentou fugir a toda a concorrência. No entanto, de trás veio Mattia Guadagnini que, depois de recuperar quase 10 posições, assumiu o comando à sétima passagem. Adamo foi 2.º seguido de Stephen Rubini. O 4.º posto de Maxime Renaux foi suficiente para o francês garantir a conquista do título de MX2.

Na SuperFinal – a contar para a classificação “Supercampione” – Mitchell Evans impediu Tim Gajser de vencer o campeonato invicto. O australiano arrancou em 2.º e pressionou o seu colega de equipa até conseguir a ultrapassagem à nona volta. Gajser relegou Antonio Cairoli para a 3.ª posição e conquistou, desta forma, o campeonato “Absoluto” com 20 pontos de vantagem sobre Evans.

Os pilotos terão agora três semanas de preparação até ao início do campeonato do mundo de Motocross no dia 1 de Março em Matterley Basin, Inglaterra.