Internacional de Itália, Riola Sardo: Geerts e Watson dominam em MX2 A equipa Monster Energy Yamaha Factory MX2 iniciou a temporada 2020 da melhor forma, com Jago Geerts a terminar em primeira, na frente do seu companheiro de equipa, Ben Watson.





A equipa Monster Energy Yamaha Factory MX2 iniciou a temporada 2020 da melhor forma, com Jago Geerts a terminar em primeira, na frente do seu companheiro de equipa, Ben Watson.

O belga mostrou-se bastante satisfeito com a sua prestação neste arranque de temporada. “Consegui o holeshot na corrida de MX2 e encontrei um bom ritmo imediatamente. Perto do final da corrida comecei a ter dores no braço mas consegui manter uma velocidade decente. É bom começar a temporada com uma vitória. Também fiz uma boa partida na Superfinal, mas foi difícil competir contra as 450. No total foi um bom treino, porque a pista era fisicamente bastante exigente”, explicou Geerts.

Os dois pilotos também se apresentaram bem na Superfinal, juntamente com os melhores pilotos de MXGP, com Geerts a terminar em quinto e Watson em sexto. O britânico foi o único que conseguiu acompanhar o ritmo do belga mas sem conseguir passar por ele.

“Estou feliz com o meu dia”, disse Watson. “É apenas a primeira corrida da temporada, por isso estamos todos a voltar à rotina. Consegui dois bons arranques e fiz duas corridas sólidas, sem nenhum erro. É bom tirar a primeira do caminho e agora podemos trabalhar nos pontos fracos e concentrar-nos na preparação do primeiro Grande Prémio em Matterley Basin”.

Ambos começaram bem na Superfinal, juntamente com os pilotos de MX1. Jago e Ben permaneceram sempre juntos durante quase toda a corrida mas Geerts acabou por levar a melhor.

“É sempre bom começar a temporada com uma vitória”, afirmou o treinador da equipa, Marnicq Bervoets. “Mas temos de ser honestos: a competição não foi assim tão dura em MX2 hoje. Foi uma boa sessão de treino para os nossos pilotos. Ambos fizeram dois grandes arranques, rapidamente encontraram um bom ritmo e mantiveram-no até o final. Por um lado, foi bom vê-los a defrontarem-se. Por outro lado, foi um pouco assustador, porque não queremos vê-los cair juntos. Temos de começar com dois pilotos no campeonato mundial”, afirmou.

Foto: Monster Energy Yamaha Factory MX2