O Internacional de Itália regressou, este fim-de-semana, à pista e a equipa da Honda não deu hipótese aos adversários. Em ambas as corridas, Tim Gajser voltou a mostrar a todos o porquê de ser Campeão do Mundo, tendo sido capaz de vencer com larga vantagem.

Esta segunda ronda teve lugar em Ottobiano e Tim

Gajser conseguiu manter a superioridade que já tinha demonstrado no evento

anterior. O piloto somou assim mais duas vitórias, solidificando a sua

liderança na classificação das classes MX1 e Super Campione.

O esloveno não cometeu erros nas duas corridas, arrancando na frente e alargando a distância em relação aos restantes pilotos. Apesar de Gajser ter colocado uma margem de segurança entre si e o seu companheiro de equipa, Mitch Evans, este voltou a ter uma prestação à altura. O australiano conquistou o segundo lugar, na frente de Arminas Jasikonis que, apesar de não ter começado da melhor forma, foi capaz de recuperar até ao final da corrida.

Na classificação do campeonato, Gajser lidera com

240 pontos, à frente de Jasikonis, com 160, e Alberto Forato, quinto

classificado em Ottobiano e terceiro na geral, com 105 pontos.

Já na classe de MX2 foi Maxime Renaux a levar a vitória que, depois de ter assumido a liderança passadas algumas voltas conseguiu manter a sua posição até à bandeira de xadrez. Em segundo terminou Gianluca Facchetti, à frente de Tom Vialle que recuperou da décima para a terceira posição.

Visto que, até ao momento, ainda não houve um piloto que se destacasse em relação aos demais, o título só ficará decidido na última ronda, em Mantova. O evento irá acontecer já no próximo fim-de-semana, no dia 9 de Fevereiro, e terá sete pilotos a discutir o título de MX2.

Foto: HRC – Honda Racing Corporation