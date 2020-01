Internacional de Itália: Antonio Cairoli falha o arranque da prova O piloto da Red Bull KTM não vai poder lutar pelo título do Internacional de Itália, visto que irá apenas competir na última ronda, marcada para o dia 9 de Fevereiro, em Montova. desporto MotoSport desporto/internacional-de-italia-antonio-cairoli-falha_5e2ac791979f2f128dda896a





O piloto da Red Bull KTM não vai poder lutar pelo

título do Internacional de Itália, visto que irá apenas competir na última

ronda, marcada para o dia 9 de Fevereiro, em Montova.

A prova arranca já este fim-de-semana em Riola

Sardo, na Sardenha e também não irá contar com a presença de outros grandes

nomes do desporto motorizado. Para além de Antonio Cairoli, Jeffrey Herlings e

Jorge Prado, que está também lesionado, não irão competir.

O manager da equipa ressalvou o facto de o

Campeonato do Mundo de Motocross estar prestes a começar e que essa será a

principal razão para a ausência do piloto italiano. “Não devemos ter pressa no

regresso do Tony à competição por causa da lesão no ombro e da cirurgia que se

seguiu, disse Claudio De Carli. Ele parou por um longo período e depois começou

a reabilitação com grande vontade e excelentes resultados. Ele tem trabalhado

bem desde que voltou para a moto, mas sentimos que podemos melhorar um pouco

mais e o nosso objetivo é o Campeonato do Mundo. De momento pensamos que ele

pode estar de volta a Mantova dentro de duas semanas”, avançou De Carli.

No entanto, haverá muito mais para ver no Internacional

de Itália com o campeão mundial do MXGP Tim Gajser a confirmar a sua

participação, juntamente com Gautier Paulin, Jeremy Seewer, Clement Desalle,

Mitch Evans, Pauls Jonass, Arminas Jasikonis, Alessandro Lupino, Henry Jacobi e

Romain Febvre.

Foto: Taglioni S.