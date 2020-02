Internacional de Hawkstone Park: Desilusão para a Monster Energy Yamaha Factory A sorte não esteve do lado da equipa Monster Energy Yamaha Factory MX2, nesta prova que teve lugar em Hawkstone Park, na Grã-Bretanha. desporto MotoSport desporto/internacional-de-hawkstone-park-desilusao_5e41a864ec64cc12b38aaaa6





A

sorte não esteve do lado da equipa Monster Energy Yamaha Factory MX2, nesta prova

que teve lugar em Hawkstone Park, na Grã-Bretanha.

Ben

Watson acabou por nem sequer arrancar para a corrida, devido a uma lesão na mão

e Jago Geerts terminou no 11º lugar da geral, depois de várias quedas na lama.

A

tempestade Ciara atingiu o Reino Unido no domingo, com chuva forte e ventos que

atingiram os 120 km/h, o que acabou por representar uma dificuldade adicional

para os pilotos em prova.

O

britânico Ben Watson viu-se obrigado a ficar de fora da corrida, visto que se

lesionou na mão no início desta semana durante um treino. Por isso mesmo, o

piloto da casa não quis correr riscos desnecessários, principalmente, com o

campeonato mundial a começar dentro de apenas três semanas.

Quanto

a Jago Geerts, as dificuldades surgiram logo no arranque para a primeira corrida,

mas conseguiu recuperar, ganhando vários lugares, logo na primeira volta. O

piloto belga subiu diretamente para a quarta posição mas acabou por cair na

lama enquanto lutava pelo segundo lugar com Haarup e De Wolf, tendo terminado

em quinto.

Geerts partiu bem na segunda corrida mas foi atingido por trás na segunda curva e acabou por cair novamente. Geerts não desistiu e fez uma grande recuperação que o levou rapidamente à quinta posição. No entanto, depois de mais duas quedas, concluiu a prova 14º lugar.

O piloto não ficou satisfeito com a sua prestação em Hawkstone Park, principalmente, depois de ter vencido a corrida de abertura, em Riola Sardo, há duas semanas. “Esta é uma corrida para ser esquecida o mais rápido possível. Condições climáticas difíceis, muitas quedas… Bati com muita força na coxa contra o guiador, no final da segunda corrida. Felizmente, não houve lesões graves, apenas algumas dores musculares. O único aspeto positivo de hoje: o meu grande arranque na segunda corrida”, referiu, desiludido, Jago Geerts.

Foto: Monster Energy Yamaha Factory MX2