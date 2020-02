Internacional de Hawkston Park: KTM domina com Jeffrey Herlings e Tom Vialle Jeffrey Herlings conquistou a sua primeira vitória da temporada em Hawkstone Park, na Grã-Bretanha. O piloto veio à corrida de preparação do MXGP para ganhar e esteve à altura das expectativas. desporto MotoSport desporto/internacional-de-hawkston-park-ktm-domina-com_5e40769340d8a912bc60fbcd





Jeffrey Herlings conquistou a sua primeira vitória

da temporada em Hawkstone Park, na Grã-Bretanha. O piloto veio à corrida de

preparação do MXGP para ganhar e esteve à altura das expectativas.

Os holandeses dominaram as sessões de qualificação,

com Herlings a ser dois segundos mais rápido que os demais na classe MX1. Já Roan

Van de Moosdijk foi o melhor em MX2. Porém, nas corridas, os resultados que

alcançaram não lhes saíram com tanta facilidade.

Herlings teve alguns problemas na primeira corrida

do dia mas conseguiu recuperar para terminar em terceiro, atrás do seu

compatriota Glenn Coldenhoff e do surpreendente Shaun Simpson, que alcançou a

vitória. Na corrida 2 os papéis inverteram-se com Jeffrey Herlings a vencer e

Simpson a terminar em terceiro, atrás de Coldenhoff. Feitas as contas da classe

MX1, o piloto da KTM acabou por sair vitorioso, partilhando o pódio com Simpson

e Coldenhoff em segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Roan van de Moosdijk esteve muito forte na qualificação

e na corrida 1, tendo conseguido o melhor tempo em ambas. Em segundo, na

primeira corrida terminou Rene Hoffer e Mikkel Haarup em terceiro. Já Tom

Vialle fechou na sexta posição. No entanto, o francês ainda tinha muito para

mostrar, ao vencer a segunda corrida do dia, destronando Van de Moosdijk, que

teve problemas com o motor da sua mota.

A Mikkel Haarup valeu a consistência que foi capaz

de manter durante todo o dia, conquistando assim o segundo lugar da

classificação geral. A fechar o pódio, na terceira posição, ficou Rene Hoffer.

Foto: KTM/Ray Archer