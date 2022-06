O jogador belga, de 29, foi elemento essencial na conquista do campeonato italiano em 2021, transferindo-se depois, por 115 milhões de euros, para o clube londrino, onde não conseguiu impor-se.

"O grande patrão está de volta", anuncia o presidente do Inter, Steven Zhang, em vídeo no Twitter, onde aparece ao lado do belga.

Em paralelo, o Chelsea confirma, na mesma rede social, o empréstimo, que é por uma época.

O Inter pagará oito milhões por esta época de empréstimo, a que acresce uma verba variável em função dos resultados conseguidos, avança a comunicação social de Inglaterra e de Itália.

Antigo jogador do Everton e Manchester United, tornou-se um verdadeiro ídolo em S.Siro nas duas épocas em que esteve em Milão, nas equipas treinadas por Antonio Conte.

Lukaku aceita uma redução salarial para poder ter a possibilidade de reeditar, com Lautaro Martínez, a dupla 'LuLa'.

Nas duas épocas no Inter, marcou 64 golos em 95 jogos, despertando o interesse do 'colosso' Chelsea. Em Londres, no entanto, nunca se fixou como titular na equipa treinada por Thomas Tuchel.

Em dezembro, o internacional belga já assumira, em entrevista, o arrependimento de ter saído de Milão.

