"Rui Costa ganhou a Taça do Japão na sua última corrida com a Intermarché-Circus-Wanty. Obrigado campeão", lê-se numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

O poveiro não chegou a acordo com a Intermarché-Circus-Wanty para renovar contrato, apesar de ter sido com as cores da equipa belga que regressou às vitórias, após um interregno de dois anos e meio.

Esta temporada, Costa somou cinco triunfos, o mais importante dos quais na Volta a Espanha, onde venceu a 15.ª etapa. O português ganhou a sua primeira corrida do ano, o Trofeo Calvià, e a última, a Taça do Japão, além da geral da Volta à Comunidade Valenciana, na qual conquistou ainda uma etapa.

Único português campeão mundial de fundo (2013), o ciclista de 37 anos conta no currículo com 32 vitórias, entre as quais se destacam três etapas na Volta a França, três triunfos consecutivos na geral da Volta à Suíça (2012-2014), o Grande Prémio de Montreal (2011), dois títulos nacionais de fundo (2015 e 2020) e dois de contrarrelógio (2010 e 2013).

Costa, que iniciou a carreira profissional no Benfica (2007-2008), cumpriu a 16.ª temporada no WorldTour, escalão máximo do ciclismo mundial ao qual chegou em 2009, quando assinou pela Caisse d'Epargne.

O experiente ciclista, conhecido no pelotão pelo seu calculismo e leitura de corrida, permaneceu na estrutura espanhola, posteriormente 'batizada' Movistar, cinco épocas, antes de se mudar para a Lampre-Merida (2014-2016). Assinou pela UAE Emirates em 2017, tendo-se convertido num gregário nos últimos anos que passou na equipa dos Emirados Árabes Unidos.

AMG // NFO

Lusa/Fim