O primeiro golo do encontro foi marcado pelo arménio Henrikh Mkhitaryan (1-0), aos 29 minutos, na finalização de um rápido lance de contra-ataque conduzido pelo alemão Robin Gosens e que contou ainda com a colaboração de Nicòlo Barella.

O Inter Milão, que vinha de uma derrota em casa do Bolonha (1-0), aumentou a vantagem para 2-0 por Lautaro Martínez, aos 53 minutos, num lance em que o argentino contou com a assistência do neerlandês Denzel Dumfries.

Tirando partido da derrota do líder Nápoles em casa frente à Lazio (1-0), na sexta-feira, o Inter Milão, que ocupa a segunda posição da tabela classificativa, agora com 50 pontos, reduziu para 15 a diferença para o comandante da Série A.

A formação milanesa manteve ainda em dois pontos a vantagem para a Lazio, terceira classificada, com 48 pontos, enquanto o Lecce, que somou a segunda derrota consecutiva no campeonato, ocupa a 15.ª posição, com 27 pontos.

O Inter Milão defronta o FC Porto em 14 de março, no Estádio do Dragão, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que pende favoravelmente para a equipa italiana, após o triunfo por 1-0 no Giuseppe Meazza.

Na luta pela permanência, Sampdoria e Salernitana -- equipa orientada pelo português Paulo Sousa -- e Spezia e Verona empataram sem golos, atrasando-se mutuamente nos seus objetivos.

A Sampdoria somou frente à Salernitana, de Paulo Sousa, o seu nono jogo sem vencer na Série A (seis derrotas e três empates), e permanece na 20.ª e última posição, com 12 pontos.

A Salernitana somou o quarto ponto sob a liderança de Paulo Sousa, após a derrota com a Lazio (2-0) e a vitória na receção ao Monza (3-0), e segue na 16.ª posição, com 25 pontos, com sete de vantagem sobre o Verona (18.º), que é o primeiro clube abaixo da linha de permanência.

Spezia, que não vence há sete jogos, e Verona, que vinha de duas derrotas, também empataram 0-0, atrasando-se na fuga aos lugares de despromoção, e seguem na 17.ª, com 21 pontos, e 18.ª, com 18, respetivamente.

