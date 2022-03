Após quatro jogos sem vencer, com dois empates e duas derrotas, o campeão italiano aproveitou bem a fraqueza do lanterna-vermelha da competição, que já tinha sido goleado em Salerno, também em jogo de 'sentido único'.

Os milaneses chegam aos 58 pontos, mais um do que AC Milan e Nápoles, num dos campeonatos transalpinos mais disputados dos últimos anos. No domingo, Nápoles e AC Milan defrontam-se no estádio Diego Armando Maradona e a liderança pode voltar a mudar.

O argentino Lautaro Martínez, com um 'hat-trick' (22, 40 e 56 minutos), e o bósnio Edin Dzeko (64 e 69), com um 'bis', fizeram os golos do Inter, que já não ganhava desde 22 de janeiro.

Martínez esteve 'endiabrado', com um remate ao poste antes de iniciar a sua série de golos de hoje. Passa a ter 14 tentos, subindo ao quarto lugar da lista de marcadores, atrás de Vlahovic (20), Immobile (19) e Simeone (15).

FB // NFO

Lusa/fim