O atual segundo classificado da Liga italiana de futebol foi a equipa mais consistente de um quadrangular, formato inédito na prova, que decorreu na Arábia Saudita e também envolveu a Lazio e a Fiorentina.

Em ano bastante bem sucedido, a formação de Simone Inzaghi foi amplamente melhor do que o ainda campeão de Itália, apesar do golo só ter surgido aos 90+1.

A expulsão do argentino Giovanni Simeone, aos 60 minutos, por duplo amarelo, desequilibrou mais o jogo, deixando o Nápoles a jogar em inferioridade numérica mais de meia hora.

Inzaghi conquista o troféu pela quinta vez, passando a ser o técnico mais bem-sucedido na Supertaça transalpina, com esta vitória conquistada no estádio do parque universitário Al Awal, na capital saudita.

Na lista, desempata de duas verdadeiras lenda do 'calcio', Fabio Capello e Marcello Lippi.

Quanto ao Inter, que já vencera nas duas últimas épocas, passa a ser a segunda equipa a conseguir o 'tri', depois do sucesso do AC Milan entre 1992 e 1994.

O capitão Lautaro Martínez foi eleito o 'homem do jogo', graças a uma partida sempre pressionante no ataque, com a exibição coroada com o seu 20.º golo na temporada.

A jogada decisiva começou com uma incursão de Pavard à linha e o centro atrasado, para a área do Nápoles, onde, no meio de uma 'floresta' de pernas, surgiu o remate do campeão do mundo Lautaro Martínez.

O português Mário Rui, do Nápoles, foi o único português em ação, entrando aos 74 minutos para o lugar de Cajuste.

Antes do pontapé de saída, guardou-se um minuto de silêncio no estádio, em memória de Gigi Riva, o lendário jogador que hoje morreu aos 79 anos.

FB // AMG

Lusa/Fim