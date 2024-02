Um autogolo do defesa Federico Gatti deu os três pontos ao Inter Milão, no jogo grande da 23.ª jornada da Serie A, e os milaneses somam agora 57 pontos, mais quatro do que a 'vecchia signora', que teve o português Tiago Djaló (ex-Lille) no banco, e têm menos uma partida disputada.

Em terceiro está o AC Milan (49 pontos), que no sábado bateu fora o Frosione, por 3-2, e depois segue a Atalanta, que triunfou hoje sobre a Lazio, por 3-1.

A turma de Bérgamo marcou dois golos na primeira parte, pelo croata Mario Pasalic (16) e pelo belga Charles De Ketelaere, de penálti (43), que repetiu a dose aos 76, enquanto o único golo da Lazio foi apontado pelo 'suspeito do costume', Ciro Immobile.

A Atalanta conta com 39 pontos e ocupa o quarto posto, enquanto a Lazio - com o jovem avançado português Saná Fernandes no banco - é nona com 34.

Já o embate entre o Nápoles e o Verona terminou com o triunfo tangencial (2-1) dos napolitanos, com Mário Rui a titular, com os golos a surgirem só na segunda metade da partida.

Diego Coppola, aos 72, adiantou o Verona, mas o Nápoles reagiu e deu a volta ao marcador, primeiro, através do belga Cyril Ngonge (79) e depois do georgiano Khvicha Kvaratskhelia (87).

Após a vitória, o Nápoles segue no sétimo lugar com 35 pontos, enquanto o adversário de hoje, que contou com os portugueses Daniel Silva (ex-Vitória de Guimarães) e Rúben Vinagre (ex-Hull City e emprestado pelo Sporting) nos últimos dez minutos do encontro, é antepenúltimo (18.º) com 18 pontos.

O outro jogo do dia na Serie A terminou com um empate a zero entre o Torino (10.º com 32) e a lanterna-vermelha Salernitana (13).

