Em duelo entre os polos opostos da Serie A, os 'nerazzurri' impuseram-se de forma clara e chegaram ao intervalo com uma vantagem de dois golos, construída com tentos do croata Iván Perisic, aos 11 minutos, e do holandês Denzel Dumfries, aos 33.

No segundo tempo, o chileno Alexis Sánchez aumentou a vantagem do Inter, aos 52 minutos, antes de o argentino Lautaro Martínez assinar o 11.º golo na competição, aos 77, e Roberto Gagliardini fixar o resultado, aos 87.

Os campeões italianos seguem no topo da Serie A, com 43 pontos, à frente do rival AC Milan (39), segundo, da Atalanta (37), terceira, e do Nápoles (36), quarto, sendo que os 'rossoneri' recebem os napolitanos no domingo e a equipa de Bérgamo defronta a Roma, de José Mourinho, no sábado.

A Salernitana é 20.ª e última colocada, com oito pontos, tendo perdido sete dos últimos oito jogos no campeonato.

Na primeira partida do dia, a Lazio venceu por 3-1 na receção ao penúltimo classificado, Génova, com Pedro Rodríguez, aos 36 minutos, Francesco Acerbi, aos 75, e Mattia Zaccagni, aos 81, a marcarem os golos dos romanos, e Filippo Melegoni a reduzir para os genoveses, aos 86.

Os 'laziali', que têm encontro marcado com o FC Porto em fevereiro do próximo ano, nos 'play-offs' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, subiram provisoriamente ao oitavo lugar da Serie A, com 28 pontos, enquanto o Génova continua em zona de despromoção, no 19.º posto, com 10.

MO // AJO

Lusa/Fim