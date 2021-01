A equipa de Antonio Conte foi surpreendida na primeira parte pela formação do sul de Itália, com o Crotone, que teve Pedro Pereira a titular, a marcar aos 12 minutos, por Niccolo Zanellato, e aos 36, por Vladimir Golemic, de grande penalidade.

As equipas saíram para o intervalo com uma igualdade a 2-2, depois de nos primeiros 45 minutos o Inter ter marcado aos 20 minutos pelo argentino Lautaro Martínez, e chegado ao segundo graças a um autogolo de Marrone, aos 31.

Lautaro Martínez, que marcou o primeiro e esteve no lance do segundo, confirmou o seu bom momento na segunda parte, período em que marcou mais dois, aos 57 e 78, antes e depois de Lukaku marcar também, aos 78 minutos.

O avançado belga saiu com queixas musculares, num jogo que se tornou um passeio para o Inter de Milão e que terminou com um golo de Hakimi, aos 87 minutos.

A vitória deixa o Inter na liderança da Serie A italiana, mas à espera do rival AC Milan, que tem menos dois pontos, mas que, em caso de triunfo hoje na visita ao Benevento (10.º), reassume o comando do campeonato.

Na 15.ª ronda, com os jogos agendados todos para hoje, a campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, visita a Udinese, num momento em que está proibida de perder pontos, quando é sexta classificada, a 12 pontos do Inter, mas com menos dois jogos disputados.

A 'Juve' é adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, enquanto a Roma, treinada por Paulo Fonseca e que hoje recebe a Sampdoria, defrontará o Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa.

