Em Old Trafford, em Manchester, com 68.871 pessoas nas bancadas, um novo recorde da competição, Beth Meade fez o único golo da partida, aos 16 minutos, num resultado que acabou por ser 'magro' para Inglaterra, tal o número de oportunidades que construiu durante a partida.

Foi preciso esperar nove anos para novo recorde de assistência num Europeu feminino, depois dos 41.301 espetadores que assistiram ao vivo à final da prova em 2013, em Solna, na Suécia, disputada entre Alemanha e Noruega.

Finalista vencido em 1984 e 2009, Inglaterra passou a liderar provisoriamente o Grupo A, com três pontos, e fica à espera do resultado de quinta-feira da estreante Irlanda do Norte e Noruega, que completam o agrupamento.

Portugal entra em 'ação' no sábado, com um duelo frente à Suíça, em Leigh, num Grupo C que ainda integra os Países Baixos, atual detentor do título, e a Suécia, campeã em 1984 e habitual candidata.

