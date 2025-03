A seleção da rosa parte para a última jornada, no sábado, em segundo lugar, a um ponto da França e, para além de ter de vencer na visita ao País de Gales, precisa que os 'bleus' não vençam a Escócia, em Paris.

Se vencer os escoceses com ponto de bónus e os franceses não somarem a bonificação, as duas seleções terminam com os mesmos pontos, mas a vantagem, neste momento, está amplamente no lado da França, que tem um 'goal average' de 106 contra apenas 20 dos ingleses.

Aos franceses, basta vencer com ponto de bónus ofensivo para festejarem o sétimo título na 'era' do Seis Nações, desde o ano 2000.

Hoje, em Twickenham, a Itália ainda equilibrou o marcador durante a primeira meia hora de jogo, período em que se registaram dois ensaios para cada lado.

Porém, depois disso, aos toques de meta de Tom Willis (03 minutos) e Tommy Freeman (26), os ingleses voltaram a cruzar a 'meta' em mais cinco ocasiões, através de Ollie Sleightholme (34, 52), Marcus Smith (43), Tom Curry (46) e Ben Earl (80).

Finn Smith transformou seis dos sete ensaios da Inglaterra, que aumentou para 32 vitórias consecutivas o seu registo perfeito frente à Itália.

Concluída a quarta jornada do torneio das Seis Nações, a França lidera com 16 pontos, seguida por Inglaterra (15), Irlanda (14), Escócia (11), Itália (quatro) e País de Gales (três).

Na última jornada, no sábado, jogam-se os encontros Itália-Irlanda, País de Gales-Inglaterra e França-Escócia.

