No primeiro jogo do dia, no Estádio do Wembley, às 14:00, Inglaterra e Croácia dão o pontapé de saída no Grupo D e voltam a encontrar-se numa grande competição três anos depois da meia-final do Mundial2018.

Na altura, em Moscovo, os croatas venceram por 2-1, após prolongamento, e seguiram para a final, em que foram derrotados pela França (4-2).

O agrupamento inclui ainda Escócia e República Checa, que só entram em campo na segunda-feira.

Às 17:00, é a vez Macedónia do Norte fazer o seu primeiro jogo de sempre numa fase final de uma competição, enfrentando a Áustria, em Bucareste, no Grupo C.

A contar para o mesmo agrupamento, o terceiro dia termina em Amesterdão, com os Países Baixos a regressarem a este nível de competição depois de falharem a presença no Euro2016 e no Campeonato do Mundo de 2018.

Os holandeses vão ter pela frente a Ucrânia, equipa que durante a fase de qualificação venceu o seu grupo, relegando Portugal para o segundo lugar.

LG // NFO

Lusa/fim