Ingebrigtsen bate recorde do mundo dos 1.500 metros em pista coberta

O norueguês Jakob Ingebrigtsen bateu hoje o recorde do mundo dos 1.500 metros em pista coberta, no decorrer do 'meeting' de Liévin, ganhando a prova em 3.30,60 minutos, à frente do anterior recordista, o etíope Samuel Tefara.