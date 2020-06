Scoot Dixon saiu vitorioso na primeira prova do NTT IndyCar Series. O piloto da Chip Ganassi Racing Honda ficou na frente de Simon Pagenaud, do Team Penske, por cerca de 4.4s. Josef Newgarden terminou no lugar mais baixo do pódio.

Após o adiamento da primeira ronda da campeoanto NTT IndyCar Series, que estava marcada para São Petersburgo, na Flórida, a série americana começou no Texas, na pista de Texas Motor Speedway.

Na qualificação, Josef Newgarden, do Team Penske, foi o mais rápido. O campeão em título ficou na frente de Scott Dixon. A segunda fila para a partida foi composta por Simon Pagenaud e Ryan Hunter-Reay.

Antes do início da corrida, os carros da Andretti Autosport de Ryan Hunter-Reay e Alexander Rossi tiveram problemas no ECU do motor Honda. Com os mecânicos a terem de mexer neles, ambos os pilotos tiveram penalizações.

Na frente, Newgarden arrancou bem e completou 41 voltas na frente, mas com fortes vibrações no seu carro acabou por cair para trás, ainda conseguindo recuperar até à terceira posição.

Rate this pass on a scale of 1 to 9.



Race winner @ScottDixon9 got by Josef Newgarden on the outside and went on to kick off the @IndyCar Series season victorious. #BackOnTrack pic.twitter.com/rloX8mbUME — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) June 7, 2020

A partir de segundo, Scott Dixon dominou o evento, liderando 157 voltas das 200 possíveis. No final, ainda esteve a lutar com o seu colega da Chip Ganassi, Felix Rosenqvist. Durante as 15 voltas finais, a dupla esteve a lutar entre o tráfego de pilotos atrasados. Na volta 191, Rosenqvist acabou por se despitar, ao tentar passar por fora James Hinchcliffe, acabando no muro e dando a vitória a Dixon.