A corrida da IndyCar iRacing Challenge da semana passada, na pista de Indianápolis foi repleta de incidentes que fizeram correr muita tinta. Mas os exageros não tardaram e surgiram ameaças de morte.

Sabemos que a competição tarda em regressar e que estas corridas virtuais nada mais são do que uma tentativa de entreter pilotos e fãs nesta fase tão complicada. É quase como dar uma chupeta a um bebé, quando este tem fome… pode acalmar temporariamente, mas não sacia. O espírito que tem pautado as provas é de boa disposição e camaradagem, aproveitando para juntar pilotos que normalmente não estaria na mesma pista e o resultado tem sido alguns momentos de diversão e riso.

Mas na última corrida virtual organizada pela Indycar a coisa azedou. Lando Norris tinha sido convidado pela segunda vez para correr, depois do brilharete que fez na sua estreia no Circuito das Américas. O piloto de F1 não deixou nada ao acaso e tratou de se preparar o melhor possível para enfrentar o desafio, o que nos permitiu entender um pouco mais do trabalho de preparação de um piloto. Para a prova de Indianápolis a fórmula usada foi a mesma, mas um incidente de corrida com Simon Pagenaud (uma ultrapassagem por dentro que colocou o francês nas barreiras) provocou uma certa azia e a estrela da Indycar resolveu prejudicar a prova de Norris, quando este liderava. Mas esse não foi o único incidente e Santino Ferrucci também resolveu colocar Oliver Askew fora de prova, a poucos metros da linha de meta, quando estavam na luta pela vitória.

Os incidentes fora analisados ao milímetro pelos media, que sem mais assunto realmente interessante, tenta de tudo para manter os leitores informados e interessados, mas esta semana Marshall Pruett revelou que pelo menos um piloto recebeu ameaças de morte:

Ele escreveu no Twitter: “Disseram-me que pelo menos um dos pilotos envolvidos no drama do iRacing de sábado no IMS recebeu ameaças contra a sua vida por meio de mensagem direta nas redes sociais.”

Jimmy Broadbent, um simracer que competiu no Grande Prémio do Bahrain Virtual da Fórmula 1, disse que não há novidade nisso.

“Tive uma experiência semelhante (felizmente não tão grave) quando Lando colidiu comigo no primeiro GP virtual. Algumas pessoas são loucas – ele respondeu.

A internet é de facto uma ferramenta poderosa que nestes tempos que nunca ninguém sonhou viver, permitiu que mantivéssemos empregos, algum contato social, que estivéssemos informados e preparados para os duros meses de confinamento. Mas a mesma internet é também “casa” de muitos seres idiotas que aproveitam qualquer oportunidade para mostrar o seu fanatismo. É uma pena que esta ferramenta seja usada para propósitos tão baixos, que seja usada para ameaçar e não para unir, numa fase terrível. Que seja usada também para a crítica fácil, por vezes sem fundamento, só porque o tema ou a opinião não agrada. Se este tipo de comportamento acontece com cada vez mais frequência, o tão famoso solgan “vai ficar tudo bem” perde força, pois com mentalidades assim.. dificilmente ficará tudo bem.