Em comunicado, o Conselho Superior do Desporto (CSD) indicou que a Comissão Antiviolência irá analisar na segunda-feira os incidentes racistas do jogo de sábado da 11.ª jornada da LaLiga, que os catalães venceram por 4-0, condenando veementemente o ocorrido e considerando "inadmissível" o comportamento de alguns adeptos madridistas.

"'El clássico' é um dos maiores espetáculos do mundo, uma verdadeira expressão da importância que o futebol tem no nosso país. Nele, como em qualquer outro evento desportivo, nunca poderão caber expressões de violência, racismo, xenofobia, ódio ou intolerância", nota o organismo.

Nas últimas horas, tornaram-se virais nas redes sociais vídeos da celebração do golo de Lamine Yamal -- o terceiro dos catalães -- nas quais são audíveis insultos racistas ao jovem internacional espanhol.

"Como sucedeu em ocasiões anteriores com outros incidentes, o que aconteceu durante o decurso deste jogo vai ser analisado pela Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Desporto", acrescenta o comunicado do CSD.

Da Comissão Antiviolência fazem parte também representantes do Ministério de Administração Interna espanhol, das forças de segurança nacional, do Ministério Público ou da LaLiga, que horas antes já tinha anunciado a sua intenção de denunciar "as intoleráveis condutas racistas" perante a Polícia Nacional e a unidade de crimes de ódio e discriminação do Ministério Público espanhol.

"A LaLiga continua firme no seu compromisso de erradicar qualquer tipo de conduta racista e ódio dentro e fora dos estádios", garantiu.

Também o Real Madrid confirmou hoje ter iniciado uma investigação para "localizar e identificar uns poucos adeptos" que proferiram insultos racistas depois do golo de Yamal, de modo a "adotar as medidas disciplinares e judiciais pertinentes".

O clube 'blanco' condenou "categoricamente qualquer tipo de comportamento que implique racismo, xenofobia ou violência no futebol e no desporto" e lamentou "profundamente" os insultos que esses poucos adeptos proferiram no sábado "num dos cantos do estádio" Santiago Bernabéu.

AMG // PFO

Lusa/Fim