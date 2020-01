IMSA: #31 de Filipe Albuquerque é o único a quebrar o domínio Mazda Filipe Albuquerque, no Cadillac DPi #31 da Whelen Engineering Racing, juntamente com Pipo Derani, Felipe Nasr e Mike Conway, foram os únicos a quebrar o domínio dos Mazda Team Joest no Roar Before The 24, na pista de Daytona International Speedway. Em cinco sessões, os Mazda lideraram em quatro. Após cinco sessões do Roar Before desporto AutoSport desporto/imsa-31-de-filipe-albuquerque-e-o-unico-a_5e11bd56b846211c158b2e69





Após cinco sessões do Roar Before The 24, ambos os Mazda Team Joest têm dominado. O #55 de Ryan Hunter-Reay, Jonathan Bomarito e Harry Tincknell liderou na primeira e na terceira sessão.





Já o #77 de Oliver Jarvis, Olivier Pla e Tristan Nunez, liderou na segunda e na quinta sessão.





Apenas na quarta sessão não existiu um Mazda DPi na frente, cabendo o tempo mais rápido ao Cadillac DPi #31 da Whelen Engineering Racing de Filipe Albuquerque, Pipo Derani, Felipe Nasr e Mike Conway.

Presente também no Roar Before The 24 está o Cadillac DPi #5 da Mustang Sampling Racing / JDC-Miller MotorSports com João Barbosa, Sébastien Bourdais, Loic Duval e T. Vautier. O #5 tem sido regular, tendo estado entre o sétimo e o oitavo lugar, com o melhor resultado a ser um terceiro, na quarta sessão.