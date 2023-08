"Há uma ansiedade" entre os jogadores, disse à Lusa Celestina Tavares, avó do jogador do Real Madrid, Espanha, a meio da partida frente à seleção da Geórgia.

Celestina e a mãe Linete juntaram familiares e amigos, uma dezena de pessoas, para assistirem, em direto, pela televisão, ao jogo na arena de Okinawa, Japão, um dos países anfitriões da prova.

A diferença horária fez com que o jogo marcado para as 17:00 no Japão acontecesse às 07:00 em Cabo Verde e, à hora marcada, problemas técnicos na transmissão televisiva trouxeram ainda mais ansiedade.

Cabo Verde até arrancou a ganhar, mas, quando a TV começou a transmitir o jogo, a seleção adversária da Geórgia já levava vantagem, -- que chegou a 22-48 logo no final do segundo período.

"Já é uma diferença grande", reconhecia a avó Celestina, que falou com o neto na quinta-feira, dois dias antes do jogo: "Foi só para nos cumprimentarmos, nem falámos de nada do mundial".

Hoje, à volta da televisão, todos passaram uma manhã animada na casa onde Edy foi criado, com momentos de festa por cada cesto dos 'tubarões' -- em especial os de Edy -, de desalento quando a Geórgia marcava.

A mãe Linete Tavares, equipada com a camisola 22 que o filho usa na seleção, mais parecia orientar a equipa, debruçada sobre o ecrã, a gesticular para dentro do campo.

Na plateia ali reunida, Carlos Tavares Soares, primo de Edy, oito anos mais velho e com experiência no basquetebol local, foi um dos que lhe deu as primeiras dicas da modalidade com os recursos que havia na ilha do Maio.

"É um orgulho para nós e para todo o Cabo Verde", destacou.

Na mesma linha, o presidente da Câmara do Maio, Miguel Rosa, também presente, apontou o atleta como "uma inspiração".

No final, a estreia teve um sabor agridoce: todos estavam cheios de orgulho em ver Cabo Verde ao mais alto nível do basquetebol mundial, mas o jogo terminou com uma derrota por 85-60.

Há mais dois jogos pela frente e Linete acredita que Cabo Verde vai surgir mais confiante, superando alguma "ansiedade" do primeiro jogo -- análise que contava fazer ao telefone com o filho, daí a umas horas.

"Ele aceita as críticas, sim, sabe que eu estou sempre a ver os jogos", sublinhou, entre sorrisos, já noutra rua da ilha, ao caminhar para o seu bar, onde há um canto reservado para uma galeria de fotos de Edy Tavares.

"Eu peço, ele traz as fotos e vou fazendo esses quadros", pendurados para satisfazer a curiosidade dos clientes que procuram o bar Linete, para conhecer a mãe de Edy.

Do início de carreira nas Canárias, em 2009, passando pelos Estados Unidos (onde ficou sempre com o sonho de regresso à NBA), até às Euroligas conquistadas com o Real Madrid - a última foi este ano, onde foi premiado como melhor em campo -, está tudo na galeria, até uma foto com o craque do futebol português, Cristiano Ronaldo.

"Estou à espera, para juntar mais fotos", refere Linete.

Se não for com a taça de campeões mundiais de basquetebol, "que seja com o melhor possível".

Os próximos jogos de Cabo Verde no Grupo F estão marcados para segunda-feira, frente à Venezuela, e quarta-feira, com a Eslovénia, e vão ditar a passagem à próxima fase.

A final do Campeonato do Mundo de Basquetebol 2023 está marcada para 10 de setembro.

LFO // VR

Lusa/Fim