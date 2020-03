Ilha de Man: Tourist Trophy de 2020 cancelado A possibilidade estava em discussão, agora foi mesmo tomada a decisão. desporto MotoSport desporto/ilha-de-man-tourist-trophy-de-2020-cancelado_5e70b4ea1a16c91991b5d29b





Uma das provas mais prestigiosas do motociclismo mundial, o Tourist Trophy da Ilha de Man, foi cancelado pelo governo local devido à pandemia do coronavírus.

A decisão foi tomada na sequência da confirmação de que a Ilha reforçou as suas medidas para proteger a população contra a pandemia.

As corridas estavam programadas, como todos os anos, para acontecer entre 30 de Maio e 13 de Junho, mas a edição de 2020 não será agora realizada.

Segundo o ministro local, Laurence Skelly, a decisão de cancelar não foi fácil. “Todas as opções, inclusive o adiamento, foram consideradas e discutidas. Representantes do governo da Ilha de Man vão discutir as implicações com empresas, partes interessadas e indivíduos afetados por esse cancelamento, que sabemso vai ter impacto significante na economia da Ilha”, comentou o ministro. “A decisão também visa garantir aos nossos residentes e profissionais de saúde que a saúde e o bem-estar dos residentes da Ilha de Man são a maior prioridade e o foco deste governo.”

As somas gastas na reserva de bilhetes vendidos em avanço serão devolvidas, disse também a organização.

É a primeira vez desde 2001 que a prova não é realizada. Nesse ano, o cancelamento ocorreu por causa de um surto de febre aftosa que afeta o gado e atingiu a região onde a prova é disputada.