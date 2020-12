O Governo da Ilha de Man confirmou o cancelamento das Corridas do Tourist Trophy de 2021. “Avaliámos todas as opções possíveis, mas existem riscos!”

As próximas TT terão agora lugar em 2022, de Sábado, 28 de Maio a Sábado, 11 de Junho

Laurence Skelly, Ministro do Governo da Ilha de Man, disse:

“Não subestimamos a desilusão que esta decisão irá causar. No entanto, estamos a tomar uma decisão precoce e lógica para proporcionar certeza aos fãs de corridas e a todos os envolvidos no nosso evento. O TT conta com milhares de voluntários e funcionários de um vasto leque de organizações e não pudemos avançar de forma responsável para operar até essa data e comprometermo-nos a acolher dezenas de milhares de pessoas na ilha em Junho, apesar dos progressos no sentido de um programa de vacinação a nível global e na ilha.”

“Avaliámos todas as opções possíveis, incluindo a deslocação do TT para uma data no final do ano, mas existem complexidades e riscos, incluindo o aumento de determinadas infraestruturas e elementos críticos de entrega do TT, bem como as viagens de residente e visitante existentes no final de Agosto, o que causaria mais perturbações a milhares de pessoas.”

“Continuamos com esperança de que o Clássico TT e o Grande Prémio Manx possam ter lugar no final do ano.”

Ainda se espera organizar o Grande Prémio Clássico de TT e Manx 2021, que decorrerá de Sábado, 21 de Agosto a Sexta-feira, 3 de Setembro. Uma decisão final será tomada na primavera de 2021.