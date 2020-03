Ilha de Man: Michael Dunlop vai correr na Ducati da PBM Uma parceria que dá garantias desporto MotoSport desporto/ilha-de-man-michael-dunlop-vai-correr-na_5e5d03d3cd075948ed07909e





Michael Dunlop, 19 vezes vencedor no Tourist Trophy, revelou sensacionalmente que vai correr para a Paul Bird Motorsport a bordo da Ducati V4R VisionTrack da equipa na Ilha de Man TT em 2020.

O piloto de 30 anos, natural de Ballymoney, publicou o anúncio nas redes sociais na véspera do primeiro dia do teste do Campeonato Britânico de Superbike em Jerez, Espanha.

2019 não foi um ano vintage para Dunlop, que lutou com uma lesão no pulso sofrida em testes antes da Ilha de Man e North West 200. Envolveu-se então num acidente de quatro rodas no Rali Donegal, onde sofreu ferimentos “graves” que foram depois agravados por uma queda de alto nível nas Corridas do Sul, em Julho.

No entanto, Dunlop ainda garantiu a sua 19ª vitória no TT na Corrida Lightweight e conquistou os seis primeiros lugares na RST Superbike, RL360 Superstock, Monster Energy Supersport e Senior TT Races.

O acordo entre Dunlop e a PBM Team é para a Superbike RST 2020 e Senior TT Races, com Dunlop a pilotar para a sua própria formação MD Racing Team nas corridas RL360 Superstock e Monster Energy Supersport TT.

A Equipa PBM, com sede em Penrith – que conquistou sete Campeonatos Britânicos de Superbike com nomes como Shane Byrne e Scott Redding – não é estranha à Ilha de Man, fazendo a sua mais recente aparição em 2015, quando Ian Hutchinson terminou em segundo na Superbike, e terceiro na Senior, e venceu a Superstock Race, montando Kawasaki ZX-10R.

Em 2003, John McGuinness terminou em segundo e terceiro lugar nas Corridas de Fórmula 1 e Senior TT, respectivamente, montando a PBM MonsterMob Ducati mas, indiscutivelmente, o mais famoso TT da equipa foi em 2000, quando o grande Joey Dunlop levou a sua 26ª e última vitória em TT a bordo da PBM Vimto Honda SP1 na Corrida de Fórmula 1.

PBM e Michael Dunlop já trabalharam juntos quando prepararam um Kawasaki ZX-10R que levou à vitória na Superstock Race de 2011, no entanto 2020 será a primeira vez que Dunlop anda diretamente para a Equipa PBM.