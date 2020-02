Ilha de Man: equipa clássica Suzuki estreia este ano É uma nova aventura para a equipa Suzuki desporto MotoSport desporto/ilha-de-man-equipa-classica-suzuki-estreia_5e5a6ecf24393212abda2e06





O Team Classic Suzuki vai trocar as suas clássicas XR69 e RG500 pela moderna GSX-R1000 de kit quando fizer a sua estreia no TT da Ilha de Man nas corridas deste ano.

A equipa – conhecida pela sua experiência em corridas clássicas, que a viu levar três vitórias de Superbike no TT Clássico com Michael Dunlop ao longo dos anos – vai colocar Joe Akroyd e Tom Weeden numa série de máquinas nas Superbike e TTs Seniores deste ano.

Enquanto o Team Classic Suzuki vai preparar as máquinas ao mais alto padrão, as duas motos já possuem pedigree significativo, com Akroyd pronto para fazer campanha com a Superbike GSX-R1000 com que Richard Cooper correu no North West 200 do ano passado, enquanto Weeden correrá numa máquina de superbike do britânico de 2016.

O diretor da Equipa Suzuki, Steve Wheatman, explicou a decisão de entrar no TT da Ilha de Man deste ano: “O nosso objetivo é fornecer ao Joe e ao Tom, dois pilotos de alto gabarito, máquinas superbike fiáveis e competitivas que permitam às suas próprias equipas concentrarem-se nas classes Supersport e Superstock.”

“As motos vão correr com as nossas cores clássicas da equipa Suzuki de azul e prata.”

Weeden e Akroyd fizeram os seus nomes no Grande Prémio do Manx, com Weeden a vencer e terminar em segundo nas corridas de Seniores e Juniores de 2016. Akroyd juntou-se a ele no pódio em ambas as ocasiões com um par de terceiros lugares.

Depois de se formar no TT, Weeden terminou em 24º lugar na segunda corrida de Supersport do ano passado, enquanto Akroyd terminou em 18º lugar no TT Sénior 2019, a sua melhor volta a 203 Km/h.

Os treinos para a Ilha de Man TT de 2020 começam no sábado, 30 de Maio, com a semana da corrida a culminar com o TT Sénior de seis voltas na sexta-feira, 12 de Junho.