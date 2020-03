Ilha de Man: Corridas de estrada ameaçadas Cookstown está a analisar a possibilidade de reagendar a corrida para Setembro e a Ilha de Man pode só ter lugar em Agosto desporto MotoSport desporto/ilha-de-man-corridas-de-estrada-ameacadas_5e6f9bded2b618196e6bca4b





A época de corridas urbanas está ameaçada com os últimos desenvolvimentos. Este sábado, o Cookstown 100 – inicialmente marcado entre 24 e 25 de Abril – foi adiado como uma “medida cautelar” à medida que as preocupações aumentam com a propagação do COVID-19 na Irlanda do Norte.

Parece agora inevitável que os organizadores de outras corridas de estrada Irlandesas sigam o exemplo, com a pandemia coronavírus a causar um caos sem precedentes em eventos desportivos por todo o mundo.

No domingo, foi confirmado que as duas primeiras rondas do Campeonato do Ulster de Superbike da temporada em Bishopscourt, no Condado de Down – incluindo o encontro do Troféu Enkalon na Páscoa – estão adiadas indefinidamente.

O calendário desportivo irlandês já foi dizimado por cancelamentos e adiamentos, incluindo a suspensão de todos os jogos de futebol da Irlanda do Norte até pelo menos 3 de Abril.

O lançamento oficial quarta-feira do North West 200 com a popular noite de ‘Meet the Riders’ no Lodge Hotel, em Coleraine, também foi adiado.

Neste contexto atual, será uma grande surpresa se os organizadores da corrida sairem da reunião de hoje segunda-feira com o Chefe médico Dr. Michael McBride e outros especialistas em saúde para anunciar que os planos para a reunião de corrida continuarão normalmente.

Um comunicado na sexta-feira disse que “não há planos para cancelar a Semana da Corrida neste momento” e acrescentou: “Esperamos que, após a reunião de segunda-feira, sejam emitidas mais informações sobre o reagendamento do evento Meet the Stars durante as próximas semanas.”

No entanto, num cenário em rápida mudança, a expectativa agora é que o NorthWest 200 (12-16 de Maio) seja pelo menos adiado, se não totalmente cancelado. Os organizadores da Ilha de Man enfrentam as mesmas perguntas difíceis sobre se vão ou não avançar com o evento mundialmente famoso em Junho.

Muitas das melhores equipas de corrida foram consultadas sobre a viabilidade de atrasar o evento para Agosto, substituindo o TT Clássico e Manx Grand Prix.

É um debate que está a ganhar força na Ilha de Man, onde foi lançada uma petição Change.org por um residente de Manx a pedir o cancelamento do TT em consequência do surto de COVID-19 porque representa um “risco para a vida”.

A Ilha de Man está a espelhar a estratégia do Reino Unido para lidar com o surto e passou para a fase de “atraso”, que permite ao Governo de Manx introduzir medidas como o distanciamento social, o encerramento de escolas e a limitação de reuniões públicas.

Oficialmente, o TT ainda deverá avançar de 31 de Maio a 12 de Junho, com o lançamento oficial do evento agendado para sexta-feira, 27 de Março.

A última vez que a temporada de corridas de estrada foi praticamente eliminada foi em 2001 devido a uma epidemia de fenre aftosa do gado, quando o NorthWest 200 e TT foram cancelados.

Nestes tempos extraordinários, um desfecho semelhante é o cenário mais provável.