O Governo da Ilha de Man e o Manx Motor Cycle Club, organizadores do TT Clássico e do Grande Prémio de Manx, tomaram a decisão conjunta de cancelar o TT Clássico Bennetts e o Manx Grand Prix, que deveriam ter lugar entre 22 de Agosto e 4 de Setembro na Ilha de Man.

A decisão de cancelar ambos os eventos foi tomada na sequência de consulta entre o Departamento de Empresas e os organizadores das corridas, o Manx Motor Cycle Club, tendo em conta as medidas de emergência, incluindo os atuais controlos fronteiriços e as restrições de viagem causadas pela pandemia global Covid-19. Lembrar que o cancelamento do Tourist Trophy propriamente dito, que normalmente começa em fins de Maio, já fora anunciado há algum tempo.

Laurence Skelly MHK, Ministro da Indústria, anunciou a decisão hoje, dizendo que “é obviamente uma conclusão a que não queríamos chegar, mas infelizmente quando todos os fatores e conselhos são tidos em conta, achámos importante tomar uma decisão precoce para dar certezas aos fãs e patrocinadores, bem como aos próprios concorrentes. Embora não possamos prever, nesta fase, exatamente qual será a posição da Ilha ou a posição global dentro de quatro meses, há incerteza suficiente e, por conseguinte, tomar uma decisão antecipada é a única coisa responsável a fazer.”

Peter Maddocks, Presidente do Clube Moto de Manx, comentou:

“Embora estivéssemos confiantes de que poderíamos mobilizar algum pessoal, a situação em torno de funcionários-chave, como comissários e pessoal médico, não podia ser garantida. Além disso, a disponibilidade de infraestrutura e se o equipamento poderia mesmo chegar à Ilha de Man a tempo é também uma área de grande incerteza.”

“Todos estes fatores foram considerados e acabaram por ser a base da decisão de que, do ponto de vista operacional, o evento teve de ser cancelado este ano. Apesar de estarmos todos em tempos incertos, o Clube está ansioso por planear um regresso ao percurso de montanha em 2021.”