Ilha de Man 2020: Milwaukee patrocina o TT Sénior





A marca de ferramentas Milwaukee assinou um acordo com o Governo da Ilha de Man, os proprietários de direitos comerciais das corridas da Ilha de Man, para ser o patrocinador titular da Corrida TT Sénior. A corrida será chamada Milwaukee Senior TT Race.

A empresa é um fabricante líder do setor de ferramentas elétricas pesadas, portáteis, acessórios e ferramentas manuais para profissionais do comércio. Tem uma longa história de apoio ao motociclismo e tem apoiado equipas no Mundial de Superbike, nas Superbike Britânicas e no circuito de corridas urbanas.

Dale McElveen, Diretor Geral Milwaukee comentou: “A Ilha de Man TT oferece-nos uma plataforma global forte para sensibilizar e promover os nossos produtos a um público mundial e todos na Milwaukee estão entusiasmados com a parceria.”

“É uma honra tornarmo-nos o patrocinador titular do TT Sénior, pois esta é uma corrida que tem uma história e tradição notáveis e representa uma associação de prestígio para a nossa empresa e produtos.”

O TT Sénior é o mais prestigiado evento do ToursitTrophy da Ilha de Man, e foi ganho por alguns dos mais ilustres nomes da história das corridas. Os pilotos competem pelo inestimável troféu Marquês de Mouzilly St. Mars, que foi atribuído pela primeira vez em 1907. Vencedores de corridas anteriores incluem Giacomo Agostini, Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood, Carl Fogarty, Phil Read, John McGuinness e Joey Dunlop.

Como parte do patrocínio, a Milwaukee terá o direito de utilizar o logótipo TT com marca registada em todos os produtos da empresa para ilustrar o seu estatuto de parceiro oficial exclusivo de ferramentas.