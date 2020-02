ILHA DE MAN 2020: HOMENAGEM À CARREIRA DE JOHN SURTEES A notável carreira de John Surtees, um dos maiores nomes no desporto motorizado em duas e quatro rodas, vai ser celebrada no TT Clássico deste ano. desporto MotoSport desporto/ilha-de-man-2020-homenagem-a-carreira-de-john_5e481d04f000f412c3b230a7





John Surtees, o único homem a ganhar Campeonatos Mundiais de duas e quatro rodas, será reconhecido com uma volta de celebração com algumas das motos que estão indissociavelmente ligadas ao seu nome, montadas por conhecidos pilotos do TT e convidados ligados às motos de Surtees

O evento de 2020 vai assinalar o 60.º aniversário da última aparição de John no TT, onde venceu a sua sexta e última Corrida de TT, conquistando o título de TT sénior, a mais prestigiada e longa das provas da Ilha de Man.

No total, John Surtees venceu sete Campeonatos do Mundo de Motociclismo, incluindo duplos consecutivos de 350 e 500cc em 1958, 1959 e 1960.

A MV Agusta de 1960 que John pilotou para a vitória no Campeonato Mundial e Senior TT vai assumir o centro do palco para a volta de celebração e apresentar-se numa exposição única no Paddock do TT Clássico juntamente com uma série de outras máquinas icónicas da coleção da família Surtees.

Outras máquinas incluem a Vincent Grey Flash de 1949 em que John ganhou a sua primeira corrida – uma máquina que considerou a mais importante da sua vida e uma Vincent Black Lightning do mesmo ano.

O tempo de John montando Nortons também é lembrado com três motos da coleção familiar – um Protótipo Norton 500cc Experimental, uma Manx Norton de 1959 e uma Norton de fábrica de 1953.

Os pilotos confirmados para aparecer na volta do desfile no sábado, 29 de Agosto, incluem o vencedor 23 vezes John McGuinness, Mick Grant que andou em várias motos de John ao longo dos anos, Paul Hollywood, que se tornou um amigo firme de John depois de filmar o documentário BBC Legends, Steve Parrish, Steve Plater e Ian Skinner, mecânico de equipa de John há mais de 35 anos.

O recorde de John na Ilha de Man inclui seis vitórias em TT- quatro das quais no TT sénior com mais quatro pódios em apenas 15 partidas – e apenas uma desistência- antes de passar para quatro rodas e à Fórmula 1 em 1961 , conquistando o Campeonato do Mundo em 1964 com a Ferrari.

O evento foi organizado com a família Surtees para celebrar a vida e carreira de John e a esposa de John, Jane, e a filha Edwina estarão presentes. A celebração também vai destacar o trabalho da Associação TT riders da qual John foi presidente.