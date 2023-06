A detentora do título impôs-se de forma concludente à asiática, 80.ª do ranking WTA, com um duplo 6-0, num encontro que durou 52 minutos.

Swiatek, vencedora do 'major' parisiense em 2020 e 2022, vai defrontar nos oitavos de final a vencedora do duelo entre a canadiana Bianca Andreescu (42.ª) e a ucraniana Lesia Tsurenko (66.ª).

