O jogador do AC Milan, de 39 anos, fez o anúncio da participação no filme "Astétix e Obélix: O império do meio" (Astérix e Obélix: l'empire du milieu, no título original, em francês), publicando apenas uma imagem com a palavra Antivirus.

Tal como o internacional sueco, vários atores que irão protagonizar o filme, realizado por Guillaume Canet e que deverá em parte ser filmado na China, utilizaram o Instagram para anunciar os seus papéis na história.

O ator e realizador Guillaume Canet interpretará, pela quinta vez, a estrela Astérix, enquanto Gilles Lellouche desempenhará o papel de Obélix, que nas últimas películas ficou a cargo de Gerard Depardieu, e Pierre Richard será Panoramix.

O filme, cuja rodagem foi adiada na primavera de 2020 devido à pandemia de covid-19, tem um orçamento de 60 milhões de euros, assumindo-se como uma das maiores produções do cinema francês prevista para os próximos meses.

AO // RPC

Lusa/Fim