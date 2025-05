"Não sou burro. Obviamente todos os clubes têm de fazer dinheiro de um ano para o outro, mas não tem de ser todos os anos. Estamos aqui a tentar criar um Estoril diferente, que ainda está em construção, está em obras, e quando estamos em obras não podemos perder as coisas todas", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Moreirense, pela 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol.

O técnico considerou natural a cobiça do mercado pelos jogadores 'estorilistas' em função da boa temporada que a equipa tem vindo a realizar, podendo ainda terminar a edição da I Liga de futebol no sétimo lugar, caso ultrapasse o Famalicão nas duas jornadas que faltam disputar.

Ian Cathro reconheceu ter à sua disposição jogadores com aspirações a somarem mais minutos e a causar-lhe dúvidas na escolha do onze, declarando, sem rodeios, que se estes "deviam ou podiam ter mais minutos, a minha resposta é que sim".

No entanto, o técnico insistiu na ideia de que, no fim de contas, o coletivo é sempre o mais importante. "Jogamos com onze, vai haver sempre jogadores que talvez devessem ter mais minutos em campo. O mais importante - e não querendo fugir de questão nenhuma - é como o grupo trabalha todos os dias", afirmou.

Wagner Pina e Jordan Holsgrove regressam após castigo e, em sentido contrário, Jandro Orellana e Xeka encontram-se lesionados e não serão opção.

O Estoril Praia, nono classificado com 42 pontos, defronta o Moreirense, 11.º, com 36, a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo que será arbitrado por Miguel Fonseca, da associação do Porto.

RBYR // FIG

Lusa/Fim