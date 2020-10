A myHusqvarna App é uma aplicação fácil de usar para smartphone que permite a personalização precisa da moto de motocross a 4 tempos, tanto do motor como da suspensão.

As motos modernas continuam a adicionar novos auxílios eletrónicos para aumentar o desempenho e a segurança dos pilotos. Enquanto a maioria das motos de estrada apresenta um traço TFT snazzy para discar nas preferências do utilizador, as motos de terra normalmente abandonam uma exibição em nome da economia de peso. Para oferecer a experiência personalizada aos pilotos de terra, fabricantes como a Yamaha e Suzuki introduziram aplicativos de sintonizador para a YZ450F e RM-Z ao longo dos anos. Saindo dos calcanhares da empresa irmã, KTM, anunciando o seu próprio aplicativo de sintonizador para a linha SX-F, a Husqvarna apresenta o seu aplicativo myHusqvarna para todos os modelos 2021 de 4 tempos e para a 2020 FC 450 Rockstar Edition.

Com a entrada da Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing e pesquisa e desenvolvimento internos, o aplicativo ajudará os pilotos a ajustar o desempenho e o comportamento do motor para se adequar às condições da pista e aos pontos fortes do piloto. Além de adequar a moto ao piloto, o myHusqvarna também fornece recomendações ideais de configuração de suspensão com base no peso, nível de condução e circuito de corrida.

O aplicativo possui dois modos — Prime e Advanced — que

oferecem diferentes níveis de ajustabilidade e controlo. O modo Prime controla

a sensibilidade ao controle de tração, enquanto o Advanced permite que os pilotos

personalizem tudo, desde a resposta do acelerador até à travagem do motor e ‘Launch

Control’ até as configurações de tração. O aplicativo também permite que os

proprietários armazenem informações de configuração em uma Garagem virtual para

fácil acesso no futuro. Perfeito para quem viaja para inúmeras pistas ou para

os afortunados que possuem várias motos Husqvarna, o recurso garagem pode ser

fundamental para configurações rápidas e fáceis.

Disponível como acessório Husqvarna, a unidade de conectividade permite o acesso ao motor e liga diretamente à moto. Com o aplicativo para Android ou iOS instalado num smartphone, o piloto pode ajustar remotamente as características do motor ao seu gosto. O aplicativo da Husqvarna é revolucionário? Não particularmente, mas é bom ver que cada vez mais fabricantes oferecerem sintonia sem sacrificar peso e performances.

Principais características e benefícios:

– Criação de uma Garagem virtual onde os condutores podem

modificar, gerir e armazenar informações sobre a configuração da moto.

– A característica Motor permite a personalização do

comportamento do motor, para se adequar às preferências pessoais dos pilotos,

ao mesmo tempo que dá valiosas recomendações.

– Definições e recomendações ajustáveis da cartografia do

Motor levam em consideração as condições do terreno e da pista.

A característica Suspensão recomenda configurações de

suspensão baseadas no nível de perícia e condições da pista, mas também ajuda o

condutor a avaliar e a configurar a suspensão correcta SAG.

A aplicação myHusqvarna está disponível na Apple App Store e

na Google Play Store.

A novíssima aplicação myHusqvarna está disponível nas

respectivas lojas de aplicações para telemóveis Apple iOS e Google Android a

partir de Outubro. Para mais detalhes sobre a aplicação myHusqvarna e a Unidade

de Conectividade, consulte a sua subsidiária ou importador nacional da

Husqvarna Motorcycles. As disponibilidades da Unidade de Conectividade podem

diferir de país para país.