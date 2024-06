Húngaro Barnabás Varga operado com sucesso às fraturas no rosto

O futebolista húngaro Barnabás Varga, que no domingo à noite foi hospitalizado com várias fraturas no rosto, após violento choque com o guarda-redes escocês Angus Gunn no Euro2024, foi hoje operado com sucesso, informou a federação húngara.