"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa que Hugo Viana solicitou a antecipação da sua saída do clube, inicialmente prevista para o final da presente época desportiva. A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa, adicionalmente, que tendo em conta os argumentos apresentados e por entendimento mútuo, o diretor desportivo do Sporting cessou funções após o fecho do mercado de Inverno", lê-se num comunicado dos 'leões'.

Em outubro de 2024, o Manchester City anunciou a contratação de Hugo Viana como novo diretor de futebol dos 'citizens', para o lugar do espanhol Txiki Begiristain, que vai deixar os ingleses no final da temporada.

O Sporting lembrou que "Hugo Viana desempenhou um papel fundamental no crescimento desportivo do clube durante um período em que a equipa principal de futebol do Sporting conquistou vários títulos", nomeadamente dois campeonatos, três Taças da Liga, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.

"O trabalho do Hugo Viana ao longo destes anos foi fundamental para a concretização de um projeto desportivo sólido e vencedor. Teve um papel crucial na construção de uma equipa que quebrou barreiras e marcou uma das fases mais memoráveis da história recente do nosso clube", considerou o presidente dos 'leões', Frederico Varandas.

Com a saída imediata de Hugo Viana, o novo diretor geral do futebol, Bernardo Palmeiro, e o diretor técnico e de scouting, Flávio Costa, iniciam hoje as novas funções no líder da I Liga portuguesa de futebol.

