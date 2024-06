"A forma como tudo aconteceu neste jogo [frente à Finlândia], será um exemplo para todas as atletas da modalidade e fundamentais para mudar a mentalidade da jogadora portuguesa", disse Hugo Silva, em declarações à agência Lusa.

Num jogo de 'tudo ou nada', após a vitória por 3-0 da Finlândia na primeira mão da final, em Santo Tirso, a seleção portuguesa foi a Tampere, no domingo, vencer por 3-1, levando a decisão para um 'golden set' de desempate, que lhe sorriu por 23-21.

Com uma seleção jovem, que integra jogadoras dos escalões de formação, algumas das quais vão participar nas fases finais dos Europeus de sub-20, na Bulgária e Irlanda, e sub-22, em Itália, e uma altura média superior ao 1,80 metros, Portugal deixou boas indicações para o futuro próximo.

As portuguesas Alice Clemente, com 21 pontos, e Amanda Cavalcanti, com 18 (com uns impressionantes 64% de eficácia no ataque), bem como a finlandesa Ada Aronen, com 18, foram as melhores pontuadoras do jogo que decidiu o título da Silver League.

"Quero sempre recordar este momento, não pela medalha de ouro, mas sim pelas capacidades de ultrapassar as dificuldades e a forma como as resolvemos", defendeu o selecionador Hugo Silva, traçando já o caminho para novas conquistas.

Esta foi a quarta vez consecutiva em que Portugal disputou a fase decisiva (final a quatro) da European Silver League, desde que esta competição foi criada, em 2018.

Em 2023, Portugal venceu o Montenegro e subiu ao terceiro degrau do pódio, na Áustria, em 2022, terminou em segundo após perder com a anfitriã Suécia na final, em Lund, depois de no ano anterior ter sido quarta classificada.

Com a conquista da Silver League, na qual demonstrou enorme personalidade, após recuperar de uma desvantagem de 3-0 no primeiro jogo e de 1-0 no encontro da segunda mão, a seleção portuguesa ganhou o direito de participar na Golden League em 2025.

"Contudo, não queremos que esta medalha perca o brilho e para isso temos já de pensar em treinar com mais intensidade, com muito suor e lágrimas, ambicionando novas conquistas", acrescentou Hugo Silva, apontado ao apuramento para o Europeu de 2026.

Na fase de qualificação para o Europeu de 2026 a seleção portuguesa, inserida no Grupo E, vai defrontar as congéneres de Espanha e da Geórgia.

Os vencedores dos sete grupos de qualificação e as cinco seleções melhores classificadas apuram-se para a fase final, que em 2026 será disputada em quatro países: Turquia, República Checa, Suécia e Azerbaijão.

