"Vai ser um jogo difícil, perante um adversário que tem uma dinâmica ofensiva extremamente interessante, cria muitas situações com os jogadores individualmente. Estamos preparados para isso e queremos lutar pelos três pontos, como fazemos em todos os jogos", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão à partida.

Sobre a ausência de Mihaj, um dos pilares defensivos da equipa, Hugo Oliveira reconheceu a sua importância, mas mostrou-se confiante nas opções à disposição: "Tem sido um dos esteios do nosso processo, mas as alternativas são também jogadores de qualidade. Certamente que vai ser um bom jogo de quem o substituir".

O técnico destacou ainda que a equipa continua a evoluir, reforçando que a confiança advém do trabalho diário e não apenas dos resultados.

"Quando ganhamos pontos, ganhamos confiança, mas nós olhamos sempre para os três pontos. A nossa confiança vem do trabalho diário. Os resultados começam a aparecer e vão ser ainda melhores no futuro", garantiu.

Hugo Oliveira abordou também o processo ofensivo da equipa, admitindo que a construção de jogadas eficazes é um dos desafios mais complexos.

"Quando o processo metodológico é feito com princípios trabalhados, o processo ofensivo é sempre mais difícil. Mesmo na vida, é mais difícil criar do que impedir. Defender bem é uma arte e temo-lo feito cada vez melhor. Ofensivamente, temos que pensar nos momentos do jogo e ter a criatividade para encontrar espaços perante o que o adversário faz. Precisamos de mais tempo e continuar a trabalhar", explicou.

No final da conferência de imprensa, o treinador do Famalicão deixou ainda uma palavra de condolências à família de Pinto da Costa, histórico presidente do FC Porto que morreu no sábado, aos 87 anos.

"Queria enviar as condolências à família de Pinto da Costa, uma figura ímpar do futebol. Alguém muito importante no panorama do futebol português nos últimos anos", concluiu.

O Famalicão, em 10.º lugar, com 25 pontos, desloca-se na segunda-feira, às 20:15, a Barcelos, para defrontar o Gil Vicente, 14.º, com 22, na partida que encerra a 22.ª jornada da I Liga e que será arbitrada por Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.

