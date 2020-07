A primeira temporada completa de Hugo Basaúla no campeonato nacional de Enduro terminou com a conquista do título na classe Elite 2.

O “Basa” chegou a Souselas na discussão da coroa de Elite Absoluto mas a prova não lhe correu de feição e o piloto da Racespec não foi além da 5.ª posição à geral e 3.ª na Elite 2.

“Tentei preparar-me da melhor forma para esta prova, no entanto as coisas acabaram por não fluir. Apesar de tudo, não baixei os braços e lutei até ao final” disse Basaúla depois de um dia de muito calor.

Sobre a temporada que agora termina, o n.º 22 conclui que “aprendi bastante ao longo do ano, todas as corridas foram diferentes e esse era o desafio que iria ter este ano. O Diogo (Ventura) esteve excelente e aproveito para lhe dar os parabéns. Vou continuar a evoluir e o Enduro passa agora a ser um objetivo. Uma disciplina diferente, mas onde me sinto capaz. Não faltou a velocidade, a técnica, mas a experiência em si. Obrigado a todos os patrocinadores e espero ter outra oportunidade para lutar pelo campeonato”.

O balanço é claramente positivo: “Foram muitos altos e baixos neste primeiro ano. Saí da minha zona de conforto, e gostei bastante deste desafio!“

(Foto: FMP)