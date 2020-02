Hugo Basaúla, Enduro: “Consegui ser competitivo no segundo dia” Depois de um primeiro dia difícil devido a uma lesão no cotovelo esquerdo, Hugo Basaúla reagiu no domingo e terminou o dia na 2.ª posição na Elite Absoluto. desporto MotoSport desporto/hugo-basaula-enduro-consegui-ser-competitivo-_5e4d89a3ec64cc12b38ef0d5





Depois de um primeiro dia difícil devido a uma lesão no cotovelo esquerdo, Hugo Basaúla reagiu no domingo e terminou o dia na 2.ª posição na Elite Absoluto.

“O segundo dia correu muito melhor. Foi sofrido mas batalhei e não desisti. Não sou uma pessoa de desistir. Não tenho uma lesão por aí além, é ‘apenas’ um nervo mas a verdade é que provoca um mau ‘feeling’ em cima da moto. No primeiro dia não me consegui adaptar a isso mas no segundo dia já sabia como ia ser e ataquei desde início” disse-nos animado o ‘Basa’.

O piloto da KTM ganhou quatro especiais “o que foi muito positivo, considerando que não estava a 100%. Como já disse, a lesão para mim não é uma desculpa. Estou a fazer o campeonato todo de Enduro e é nisso que tenho de pensar. Vou sempre lutar, vou dar o melhor de mim, eu sou assim”.

Neste seu primeiro ano a tempo inteiro no Enduro, “o objetivo é ser competitivo e, no segundo dia, apesar de não me sentir a 100%, consegui ser competitivo. Isso para mim é bom. Em Vila Nova de Santo André, eu estava a 100% mas não me senti competitivo, mesmo tendo ganho a prova. Sei que ganhei pela força das circunstâncias mas no Enduro há muitas variáveis na corrida e a modalidade é mesmo assim”.

Ciente das dificuldades que ainda vai encontrar neste ano de estreia, Basaúla sabe que “vou ter de lidar com obstáculos desconhecidos como foi o caso das escadas em Peso da Régua. Não tenho a experiência dos meus adversários e, por exemplo, nunca tinha subido escadas de moto. Foi algo diferente do que estou habituado. Cabe a mim adaptar-me a estas novidades e isso é algo que eu gosto de fazer.

Olhando para o campeonato, o piloto da Racespec afirma que vai “manter sempre uma atitude muito positiva mas obviamente que há mais corridas e claro que o Diogo Ventura vai apresentar-se cada vez mais forte, o Rui Gonçalves vai continuar muito bem e o Gonçalo Reis e o Tomás Clemente também. Está engraçado o campeonato e eu só espero estar a 100% nos próximos dias”.

(Foto: Ruben Colaço)