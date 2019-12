Hossegor-Capbreton Beach Race: Kellett leva a melhor sobre Watson A quinta ronda do 2019 Championnat de France des Sables (CFS) foi dominada por Todd Kellett, em Hossegor-Capbreton, depois de terminar na frente de Nathan Watson e Yentel Martens. desporto MotoSport desporto/hossegor-capbreton-beach-race-kellett-leva-a-_5dfb94562bfc107995cff095





A quinta ronda do Championnat de France des Sables (CFS) foi dominada por Todd Kellett, em Hossegor-Capbreton, depois de terminar na frente de Nathan Watson e Yentel Martens.

Camille Chapeliere fechou na quarta posição, depois de Daymond Martens ter sido desclassificado por reabastecer na pista durante a última volta.

Com as marés altas e o clima instável que atingiu a região do sul de França no passado fim-de-semana, a organização viu-se forçada a encurtar a quinta etapa do campeonato para duas horas.

Depois de ultrapassar a confusão da primeira curva, Kellett abriu caminho para a sua primeira vitória da temporada no campeonato francês, ao conseguir ficar longe de problemas durante toda a corrida. Para além disso, foi ele quem fez a volta mais rápida para terminar quase um minuto à frente de Watson.

Já o líder do campeonato não teve o seu melhor dia. Nathan Watson caiu na primeira curva e, depois de dar o máximo para voltar à frente da corrida conseguiu tomar a liderança na nona volta. No entanto, viria a ser ultrapassado por Kellett depois de se ter atrapalhado com um piloto que tinha caído.

“Tive um bom começo mas quando o Camille caiu na primeira curva, bati contra ele e caí também. Com a pista bastante apertada, vir da parte de trás do grupo não foi o ideal”, explicou Watson que, apesar das dificuldades ficou satisfeito com o resultado conseguido. “Com a placa vermelha ainda nas mãos, vou trabalhar em algumas coisas durante a pausa do Natal e vou tentar voltar ao topo do pódio já na próximo corrida”.

Foto: Championat de France Official