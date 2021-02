"Estou muito feliz por ter renovado o contrato [com a promotora do campeonato de MotoGP]", referiu o diretor geral da Honda, Noriaki Abe, marca que participa no Mundial desde 1959 e que, em 2020, venceu o seu 800.º Grande Prémio, no somatório de todas as categorias.

A Honda, que detém o recorde de 25 títulos mundiais de pilotos na categoria rainha, ficou associada a duas das maiores estrelas da disciplina: o italiano Valentino Rossi (campeão mundial em 2001, 2002 e 2003) e Marc Márquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019).

No ano passado, Márquez, de 27 anos, não conseguiu defender o cetro, após ter-se lesionado no braço direito na primeira corrida em Espanha, em 19 de julho, que o fez perder o resto da temporada.

APS // RPC

Lusa/Fim