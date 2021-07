Internacional desde 2006, Björn Kuipers, de 48 anos, torna-se no primeiro holandês a arbitrar uma final de um Campeonato da Europa e será acompanhado pelos assistentes Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, enquanto o espanhol Carlos del Cerro Grande será o quarto árbitro.

O germânico Bastian Dankert foi o videoárbitro assistente escolhido.

Kuipers vai dirigir a sétima final de uma grande competição organizada pela UEFA, depois da Liga Europa de 2018, que opôs o Marselha ao Atlético de Madrid, e da Liga dos Campeões, disputada em Lisboa, em 2014, pelo Real Madrid e 'colchoneros'.

Em 2013, esteve presente na derrota do Benfica ante Chelsea, na final da segunda competição mais importante de clubes da UEFA, e em 2011 arbitrou a Supertaça Europeia entre o FC Porto e FC Barcelona.

No currículo, o árbitro dos Países Baixos conta com participações nos Campeonatos da Europa de 2012 e 2016, no qual Portugal se sagrou campeão europeu pela primeira vez, assim como nas fases finais dos mundiais de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia.

Na atual edição do Euro2020, apitou duas partidas da fase de grupos, Dinamarca-Bélgica e Eslováquia-Espanha, e um encontro dos quartos-de-final, que opôs a República Checa à Dinamarca.

No domingo, a Itália, vencedora do Euro1968, e Inglaterra, campeã mundial em 1966, lutam pelo título no Estádio de Wembley, em Londres, num encontro agendado para as 20:00.

